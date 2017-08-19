Найти
АКТУАЛЬНО

Мадрид заявил об ликвидирование ячейки террористов, Каталония отрицает

Подробности теракта в Финляндии: нападающий нарочно выбирал жертвами женщин

Кандидат ультраправых в канцлеры ФРГ: Крым следует признать частью России

Полиция признала терактом нападение в финском городе Турку

Нападение в Финляндии: полиция установила личность подозреваемого

Теракт в Барселоне: полиция разыскивает водителя фургона, который до сих пор на свободе

Теракт в испанском Камбрильсе: полицейский в одиночку убил четырех террористов – СМИ






В Берлине сотни неонацистов почтили маршем заместителя Гитлера

Суббота, 19 августа 2017, 17:13
фото
Версия для печати Комментарии

Полтысячи неонацистов собрались на марш в Берлине, посвященный одному из руководителей Третьего рейха, партийному заместителю Гитлера Рудольфу Гессу.

Об этом сообщает DPA.

Демонстрация проходит в берлинском районе Шпандау. Маршрут процессии пролегает от железнодорожного вокзала в Шпандау до улицы Вильгельма. Там расположена бывшая военная тюрьма, где Гесс отсидел 30 лет. Он был приговорен к пожизненному заключению. Марш приурочен к 30-летию самоубийства Гесса.

Участников марша заранее обыскивали правоохранители. Чтобы предотвратить столкновения, Берлин мобилизовал тысячу полицейских. Они образовали границу между правыми экстремистами и контр-демонстрантами - представителями "левых", "зеленых", социал-демократов, профсоюзов и антифашистских организаций.

 

По последним данным, митинг проходит без волнений и задержаний несмотря на попытки контр-протестующих заблокировать процессию.

Некоторые немецкие политики пытались добиться запрета проведения демонстрации. Но власти Берлина позволила ее, указав на фундаментальный принцип свободы собраний. Впрочем, демонстрантам запретили прославлять Гесса в любой способ - выкрикивая лозунги или принеся плакать.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:45
Мадрид заявил об ликвидирование ячейки террористов, Каталония отрицает
17:13
фото
В Берлине сотни неонацистов почтили маршем заместителя Гитлера
16:15
Юнкер: Европа не может полагаться на США для своей защиты
15:45
Подробности теракта в Финляндии: нападающий нарочно выбирал жертвами женщин
15:21
Аналитики Barclays: украинские мигранты поддерживают рост экономики Польши
15:03
Армия Ливана и "Хезболла" объявили о наступлении на ИГИЛ на границе с Сирией
14:41
Испания не будет повышать уровень террористической угрозы
14:17
ИГИЛ взяла ответственность за второй теракт в Испании
13:50
МИД призвал украинцев быть осторожными в Испании
13:35
Эстонские консерваторы на фоне терактов требуют закрыть границы
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда

Два теракта и взрыв дома: что известно о волне "лоукост-террора" на испанских курортах

Испанские СМИ уже придумали новое меткое название: лоукост-террор. Ведь теперь не нужно переправлять в ЕС оружие и хранить его, рискуя попасть в руки полиции. Орудием массового убийства может стать автомобиль, арендованный за пару сотен евро...

Виталий Шапран, для Европейской правды

Сколько стоит Brexit: Лондон и Брюссель не могут согласовать условия развода

Консервативная партия негласно раскололась, и часть влиятельных членов парламента пытались оказывать давление на правительство, выступая за мягкий сценарий развода с ЕС. Но их атака была отбита, и премьер-министр по-прежнему смотрится непреклонным консерватором в вопросе Brexit.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  