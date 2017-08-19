В Берлине сотни неонацистов почтили маршем заместителя Гитлера

Суббота, 19 августа 2017, 17:13

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Полтысячи неонацистов собрались на марш в Берлине, посвященный одному из руководителей Третьего рейха, партийному заместителю Гитлера Рудольфу Гессу.

Об этом сообщает DPA.

Демонстрация проходит в берлинском районе Шпандау. Маршрут процессии пролегает от железнодорожного вокзала в Шпандау до улицы Вильгельма. Там расположена бывшая военная тюрьма, где Гесс отсидел 30 лет. Он был приговорен к пожизненному заключению. Марш приурочен к 30-летию самоубийства Гесса.

Участников марша заранее обыскивали правоохранители. Чтобы предотвратить столкновения, Берлин мобилизовал тысячу полицейских. Они образовали границу между правыми экстремистами и контр-демонстрантами - представителями "левых", "зеленых", социал-демократов, профсоюзов и антифашистских организаций.

По последним данным, митинг проходит без волнений и задержаний несмотря на попытки контр-протестующих заблокировать процессию.

Некоторые немецкие политики пытались добиться запрета проведения демонстрации. Но власти Берлина позволила ее, указав на фундаментальный принцип свободы собраний. Впрочем, демонстрантам запретили прославлять Гесса в любой способ - выкрикивая лозунги или принеся плакать.