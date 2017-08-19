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Мадрид заявил об ликвидирование ячейки террористов, Каталония отрицает

Суббота, 19 августа 2017, 17:45
Версия для печати Комментарии

Власти Каталонии не разделяет взгляд официального Мадрида об обезвреживании сети террористов, который совершили теракты в Барселоне и курортном городе Камбрильс.

Об этом пишет издание El Pais.

В субботу глава МВД Испании Хуан Игнасио Зойдо заявил, что террористическую сеть уничтожено, ведь большинство ее членов задержаны или мертвы. На сегодня пять из 12-ти членов террористической сети убиты, четверо задержаны.

Власти Каталонии с этим тезисом не соглашается.

"Полиция Каталонии ведет расследование, координируя свои действия с национальной полицией и гражданской гвардией. Мы проинформируем, когда будем считать, что сеть террористов уничтожено", - заявил спикер каталонской полиции Альберт Олива.

Министр внутренних дел Каталонии Жоахим Форн настаивает, что террористическая сеть не ликвидирована, поскольку двое или трое ее членов сбежали.

Как известно, в розыске находится главный подозреваемый - 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, который был за рулем грузовика в Барселоне.

Интересно, что глава МВД Испании объявил о ликвидации террористической ячейки после встречи комитета по оценке террористической угрозы, в которой участвовала полиция Каталонии. Зойдо подчеркнул, что каталонская полиция возглавляет расследование и подчеркнул "совершенную координацию" между силами безопасности.

Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих. Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали аналогичный теракт, но полиция их застрелила.

В результате двух терактов в Испании погибли 14 человек. По последним данным, более 130 пострадали.

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