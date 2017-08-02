Санкции против РФ не должны навредить разрешению конфликта в Украине - Трамп

Среда, 02 августа 2017, 20:27

Президент США Дональд Трамп надеется, что Конгресс не навредит новым законом о санкциях попыткам США и Европы урегулировать конфликт на востоке Украины.

Об этом говорится в заявлении Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.

"Моя администрация ожидает от Конгресса, что он не будет использовать этот закон с недостатками таким образом, чтобы помешать нашей важной работе с европейскими союзниками по решению конфликта в Украине", - отметил Трамп.

По его словам, реализация закона "не должна нарушать наших усилий, направленных на то, чтобы санкции не отразились на американском бизнесе, на наших друзьях и союзниках".

Напомним, президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о санкциях против России. Однако он утверждает, что закон имеет серьезные недостатки. В частности, потому, что он посягает на полномочия исполнительной власти.

Обе палаты Конгресса США поддержали законопроект "Противодействие противникам Америки из-за санкций". В нем важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Документ ограничивает возможность Трампа снимать санкции из России, а также подтверждает действие ограничений, наложенных прошлой администрацией.