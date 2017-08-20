Лидер ХСС назвал Шредера "русским наемником"

Воскресенье, 20 августа 2017, 16:41

Генсек баварской партии ХСС Андреас Шоер раскритиковал выдвижение Герхарда Шредера на должность независимого директора российской компании "Роснефть", находящейся под действием европейских санкций.

Как пишет Bild, Шоер считает, что экс-канцлер ФРГ смешивает личные интересы с политикой.

"Бывший канцлер Шредер становится русским наемником. Его вовлеченность в дела компании" Роснефть "неприятно попахивает, здесь смешиваются частные экономические интересы с политикой", - заявил Шоер.

Сам экс-канцлер заявил, что будет претендовать на эту должность. "Я буду баллотироваться, несмотря на всю критику, которую я считаю несправедливым", - заявил Шредер в интервью швейцарской газете Blick. Свою заработную плату независимого директора в случае утверждения в должности он оценивает примерно в 350 000 долларов США (298 000 евро).

Нынешний лидер немецких эсдеков Мартин Шульц тоже выступил против этого шага - как ожидается, такое назначение дополнительно уменьшает шансы СДРГ на победу в парламентских выборах.

Детальнее об этой ситуации можно почитать в статье "Два друга Путина в Германии: скандалы, способные изменить предвыборные расклады".