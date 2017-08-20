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В Бельгии автомобиль совершил намеренный наезд на толпу

Воскресенье, 20 августа 2017, 17:16
Версия для печати Комментарии

В бельгийском городе Ассенуа автомобиль с тремя пассажирами  совершил намеренный наезд на отдыхающих на вечеринке людей.

По информации Lavenir, в результате инцидента пострадали четыре человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Отмечается, что после наезда злоумышленники попытались бежать, однако были задержаны полицией возле города Ауби-сюр-Семуа. В полиции отмечают, что преступление квалифицируется как покушение на убийство, однако говорить о террористическом акте еще рано.

Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих. Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали аналогичный теракт, но полиция их застрелила. В результате двух терактов в Испании погибли 14 человек. По последним данным, более 130 пострадали.

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