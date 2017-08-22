Теракты в Испании: авто террористов зафиксировали за превышение скорости в Париже

Вторник, 22 августа 2017, 11:32

Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб подтвердил информацию о том, что автомобиль Audi A3, который использовался террористами в испанском городе Камбрильс, перед этим зафиксировали во Франции.

Об этом сообщает The Associated Press.

По словам министра, автомобиль сфотографировала дорожная камера в Парижском регионе из-за того, что он превысил скорость. Коломб не назвал дату и конкретное место, где радар сделал снимок.

Он сообщил, что "эта группа прибыла в Париж, но это был быстрый приезд и отъезд".

Ранее французские СМИ сообщали, что машина проехала через Парижский регион примерно за неделю до атак в Барселоне и Камбрильсе. Есть также информация, что авто видели к югу от французской столицы.

Коломб заявил, что французские и испанские службы сотрудничают в этом деле, но французы "не знали о террористической группе, которая была исключительно испанской".

Напомним, 21 августа полиция Каталонии ликвидировала исполнителя теракта в Барселоне во время спецоперации неподалеку каталонской столицы.

Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих.

Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали аналогичный теракт, но полиция их застрелила.

В результате двух терактов в Испании погибли 15 человек, более 130 получили ранения.

Подробнее об испанских терактах читайте в статье: "Два теракта и взрыв дома: что известно о волне "лоукост-террора" на испанских курортах".