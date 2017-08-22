Истребители ВВС Дании сопроводили российский бомбардировщик Ту-95

Истребители ВВС Дании сопроводили российский стратегический бомбардировщик Ту-95 над Балтийским морем вблизи острова Борнхольм.
Видео полета обнародувано на странице датских ВВС в Facebook.
Сообщается, что истребители F-16 сопровождали российский самолет, пока он находился в международном воздушном пространстве вблизи Дании, а затем вернулись на свою базу.
В сообщении отмечается, что несмотря на большие размеры, бомбардировщик Ту-95 является самым быстрым в мире самолетом с винтовыми двигателями.
Остров Борнхольм хоть и принадлежит Дании, но территориально находится ближе к Швеции.