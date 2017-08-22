Еврокомиссар Ган призвал ЕС к новой политике в отношении Турции

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан призвал к изменению курса ЕС в вопросе присоединения Турции.
Об этом он сказал в комментарии немецкому изданию Sueddeutsche Zeitung.
Заявление Хана стала реакцией на слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который призвал турок, проживающих в Германии, не голосовать за две правящие партии на выборах в Бундестаг.
"Я считаю, что настало время для государств-членов обсудить стратегические последствия такого поведения. Пожимание плечами - это не политическая стратегия в долгосрочной перспективе", - сказал Ган.
Он отметил, что Эрдоган вмешивается в избирательную кампанию Бундестага, а также напомнил о требовании Анкары об экстрадиции немецко-турецкого автора Догана Аханли, задержанного в Испании.
"Вмешательство президента Эрдогана в национальную избирательную кампанию, а также просьба о выдаче якобы политических оппонентов неприемлемы", - сказал еврокомиссар.
Напомним, Европейский парламент 6 июля принял резолюцию с призывом приостановить переговоры о членстве Турции в Европейском союзе, если Анкара продолжит внедрять конституционные изменения, одобренные на референдуме в апреле этого года.
Анкара отвергает и не признает резолюцию Европарламента, заявляя, что тот саботирует отношения Турции и ЕС.