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"Укрзализныця": украинцы стали больше путешествовать в ЕС поездами

Вторник, 22 августа 2017, 16:37
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"Укрзализныця" наблюдает стремительный рост спроса на путешествия поездами в страны Евросоюза и обратно.

Как сообщает сайт "Укрзализныци", за 7 месяцев этого года из Украины в ЕС и обратно железнодорожным транспортом воспользовались 138,5 тысяч пассажиров. Это в 8 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

 

В то же время поток пассажиров в РФ и обратно уменьшается. В направлении Украина - Россия - Украина железнодорожным транспортом путешествовали около 1,1 млн пассажиров. Это почти на 11% меньше, чем в прошлом году.

 

Тенденция к увеличению спроса на железнодорожные перевозки из Украины в Европу и обратно наблюдается в течение последних нескольких лет, тогда как на протяжении последних 5 лет поток пассажиров в РФ уменьшается, отметили в "Укрзализныце".

С введением безвиза с Евросоюзом "Укрзализныця" активно развивает рынок перевозок между Украиной и государствами-членами ЕС. Всего с Украиной поезда и беспересадочные вагоны сегодня курсируют в шесть стран Евросоюза.

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