Командующего ВМС США уволят после инцидента с эсминцем – СМИ

Среда, 23 августа 2017, 07:59

Вице-адмирал ВМС США Джозеф Окойн будет уволен с должности через четыре столкновения американских кораблей с другими судами, которые произошли в последнее время.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Окойн будет освобожден в среду в связи с утратой доверия.

Официальных комментариев представителя ВМС США пока не поступало.

Как сообщалось, водолазы нашли в затопленных отсеках эсминца "John McCain S", который столкнулся с танкером, останки тел американских моряков.

Напомним, ракетный эсминец ВМС США "John S. McCain", который двигался к востоку от Малаккского пролива и Сингапура, столкнулся с нефтяным танкером Alnic MC, который шел под флагом Либерии.