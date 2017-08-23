Найти
АКТУАЛЬНО

Испанский суд арестовал двух из четырех подозреваемых в терактах в Каталонии

В Польше открыли дело против экс-президента Леха Валенсы

В Хорватии снова бушуют пожары, по подозрению в поджоге задержали подростков

Каталонский террорист подтвердил в суде план подорвать собор Святого семейства

Забастовка багажной службы в аэропорту Брюсселя привела к задержке 200 рейсов

Еврокомиссар Ган призвал ЕС к новой политике в отношении Турции

Новый посол РФ в США отвечал за оправдание агрессии против Украины






Командующего ВМС США уволят после инцидента с эсминцем – СМИ

Среда, 23 августа 2017, 07:59
Версия для печати Комментарии

Вице-адмирал ВМС США Джозеф Окойн будет уволен с должности через четыре столкновения американских кораблей с другими судами, которые произошли в последнее время.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Окойн будет освобожден в среду в связи с утратой доверия.

Официальных комментариев представителя ВМС США пока не поступало.

Как сообщалось, водолазы нашли в затопленных отсеках эсминца "John McCain S", который столкнулся с танкером, останки тел американских моряков.

Напомним, ракетный эсминец ВМС США "John S. McCain", который двигался к востоку от Малаккского пролива и Сингапура, столкнулся с нефтяным танкером Alnic MC, который шел под флагом Либерии.

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:54
Ким Чен Ын приказал увеличить производство боеголовок и ракетных двигателей
08:38
Испанский суд арестовал двух из четырех подозреваемых в терактах в Каталонии
08:13
Подозреваемый в нападении в финском Турку хотел вступить в ИГИЛ – СМИ
07:59
Командующего ВМС США уволят после инцидента с эсминцем – СМИ
07:43
Лидеры "нормандской четверки" выразили поддержку новому перемирию на Донбассе
19:52
Берлин приветствовал планы США в Афганистане, но свой контингент не расширит
19:33
Теракт в Финляндии: суд выдал ордер на арест четырех марокканцев
18:52
Порошенко вечером пообщается с лидерами "нормандского формата"
18:40
В Польше открыли дело против экс-президента Леха Валенсы
18:16
США внесли в санкционный список против КНДР четырех россиян и компанию с РФ
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда

Генерал-посол Владимира Путина: как дипломат под санкциями возглавил миссию России в США

Новый посол России - карьерный дипломат, но не простой, а "военный". Дипломат с генеральским званием, что само по себе является достаточно редким явлением. Но для нас важно то, что российский посол в США был причастен к агрессии РФ против Украины...

Оксана Бедратенко, Украинская служба "Голоса Америки"

Побороть Кремль в Вашингтоне: кто лоббирует интересы Украины в США

Интересы Украины в США представляет лоббистская фирма Barbour Griffits & Rogers. По официальным данным, их затраты на продвижение украинских интересов составили $300 тыс. за первую половину 2017 года – сравнительно небольшая сумма для вашингтонских лоббистов.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  