Командующего ВМС США уволят после инцидента с эсминцем – СМИ

Вице-адмирал ВМС США Джозеф Окойн будет уволен с должности через четыре столкновения американских кораблей с другими судами, которые произошли в последнее время.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, Окойн будет освобожден в среду в связи с утратой доверия.
Официальных комментариев представителя ВМС США пока не поступало.
Как сообщалось, водолазы нашли в затопленных отсеках эсминца "John McCain S", который столкнулся с танкером, останки тел американских моряков.
Напомним, ракетный эсминец ВМС США "John S. McCain", который двигался к востоку от Малаккского пролива и Сингапура, столкнулся с нефтяным танкером Alnic MC, который шел под флагом Либерии.