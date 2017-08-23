Смерть на "Наутилусе": обезглавленное тело принадлежит пропавшей журналистке

Среда, 23 августа 2017, 09:12

Тело женщины без конечностей и головы, найденное в понедельник близ Копенгагена, идентифицировали как пропавшую шведскую журналистку Ким Валль.

Об этом заявила полиция Копенгагена в Twitter.

"ДНК найденного тела совпадают с ДНК Ким Валль", - сообщили в полиции, отказавшись раскрывать подробности.

Dna match mellem torso og Kim Wall. Ikke yderligere #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 23 серпня 2017 р.

В среду днем ​​датская полиция должна дать объяснения на специальной пресс-конференции.

Накануне представитель следственной группы заявил, что тело умышленно искалечили, сообщает The Local. Он также сообщил, что тело имеет явные признаки того, что находилось в воде в течение некоторого времени.

Напомним, самая большая частная подводная лодка "Наутилус" по неизвестным причинам затонула 11 августа вблизи Копенгагена. Владельца Петера Мадсена спасли с лодки, а шведская журналистка, находившаяся с ним на борту, исчезла при загадочных обстоятельствах.

Мадсена подозревают в непредумышленном убийстве женщины и сейчас он находится под стражей. Все обвинения он отвергал и утверждал, что высадил журналистку за день до затопления лодки на берегу острова Рефсгалеен - бывшей промзоны в гавани Копенгагена.

Однако позже он признался, что Ким Валль умерла на борту в результате несчастного случая и он похоронил ее в море.

Мадсен - известный датский изобретатель, он сам сконструировал "Наутилус". Шведская журналистка должна была написать о нем большой материал.