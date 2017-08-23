Безвизом с ЕС воспользовались уже 200 тысяч граждан Украины

Среда, 23 августа 2017, 12:35

200 тысяч украинцев воспользовались безвизовым режимом с Европейским союзом с начала его действия.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

По информации ведомства, больше 76 тысяч граждан использовали для путешествий авиационный транспорт, а остальные направлялись через автомобильные или железнодорожные пункты пропуска.

В рамках безвизового режима со странами ЕС больше всего граждан Украины следовали через границу с Польшей и Венгрией – 90 тысяч человек.

С начала безвиза зафиксировано 57 отказов в пересечении границы, подавляющее большинство из которых из-за не подтверждения цели поездки и нарушения европейского миграционного законодательства во время предыдущих поездок.

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.

О том, как работает безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".