В Германии перевернулся автобус с гастарбайтерами, пострадали 44 человека

В Германии в районе города Оснабрюк перевернулся пассажирский автобус, в результате аварии пострадали 44 человека.
Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.
По данным полиции, шесть человек получили тяжелые ранения. 28 человек госпитализированы, четверо из них в больницу доставили вертолетом.
Всего в автобусе находились 50 человек - в основном румынские женщины, работавшие на сборе урожая.
#Bus-Unfall in Bohmte, NDS: 44 Insassen verletzt, davon 6 schwer. Wohl v.a. #Erdbeer-Pflückerinnen aus Rumänien. @Polizei_OS @lkosnabrueck pic.twitter.com/bcgQqZepoY— NDR Reporter (@NDRreporter) 23 серпня 2017 р.
По предварительной информации, водитель потерял контроль над управлением из-за технической неисправности. Вероятно, у автобуса отказали тормоза.