В Германии перевернулся автобус с гастарбайтерами, пострадали 44 человека

Среда, 23 августа 2017, 17:21

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В Германии в районе города Оснабрюк перевернулся пассажирский автобус, в результате аварии пострадали 44 человека.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

По данным полиции, шесть человек получили тяжелые ранения. 28 человек госпитализированы, четверо из них в больницу доставили вертолетом.

Всего в автобусе находились 50 человек - в основном румынские женщины, работавшие на сборе урожая.

По предварительной информации, водитель потерял контроль над управлением из-за технической неисправности. Вероятно, у автобуса отказали тормоза.