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Украина ждет летальное оружие от стран-партнеров - Минобороны

Среда, 23 августа 2017, 17:52
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Украина на данный момент получила летальное оружие только от Литвы, но надеется на предоставление такого оружия и от других стран-партнеров.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает "Интерфакс-Украина".

"С первого дня российской агрессии… мы обратились ко всем странам мира с просьбой оказать нам помощь в виде летального оружия. Нам такую помощь предоставила пока только Литва.

Мы продолжаем ждать и готовы к получению летального оружия. Но для этого нужно решение не наше, а стран-партнеров. Мы очень надеемся на такую поддержку", - сказал Полторак журналистам на выставке вооружений в центре Киева в среду.

Напомним, в сентябре 2016 года Литва впервые с 2014 года передала летальное вооружение в Украине. Около 150 тонн боеприпасов переданы в Украину, в основном патроны калибра 5.45 для различных модификаций автомата Калашникова АК-47.

Отметим, посол Чехии в Украине Радек Матула убежден, что чешские производители военной продукции ведут переговоры с украинскими партнерами о поставках вооружения.

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