Лидер немецких либералов снова предлагает "заморозить конфликт" по Крыму

Среда, 23 августа 2017, 19:20

Глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер снова заявил, что вопрос аннексированного Россией Крыма можно отложить, однако аннексию признавать нельзя.

Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle, проведенном в среду, 23 августа.

Комментируя скандал вокруг его слов касательно полуострова, он подчеркнул, что "Свободные демократы" ни в коем случае не призывают признать аннексию Крыма.

"Наше предложение заключается в том, чтобы мы вернулись к традиционной немецкой политики разрядки", - пояснил Линднер.

"Аннексия Крыма - это нарушение международного права, мы этого не принимаем. Санкции остаются в силе (...) Но все же стоит посмотреть, сможем ли мы прервать текущую спираль эскалации и гонку вооружений, готовы ли в России изменить свою политику", - отметил он.

Предложение либералов по Крыму заключается в следующем: "Заморозить конфликт, не признавая (аннексии Крыма. - Ред.) и предложить диалог по другим вопросам".

Если Россия не хочет выходить из тупика, говорит Линднер, тогда санкции надо усиливать, если Москва пойдет на уступки, то ограничительные меры можно будет постепенно облегчать.

"Может, когда-нибудь напряженность настолько снизится, что можно будет говорить и о Крыме", - подытожил немецкий политик.

Напомним, в начале августа этого года глава Свободной демократической партии Кристиан Линднер заявил, что вопрос аннексии Крыма необходимо на время "загерметизировать" и сначала достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой.

Впоследствии Линднер прояснил свою позицию, заявив, что его партия не признает незаконной аннексии Крыма. Но поскольку сейчас проблему оккупации решить невозможно, не стоит привязывать к нему другие вопросы, ведь иначе не удастся достичь прогресса в отношениях с Россией.

В правительстве Германии заверили, что не изменили свою позицию по вопросу аннексированного Россией Крыма.