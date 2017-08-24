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В России открыли первое официальное турагентство КНДР

Четверг, 24 августа 2017, 14:31
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Северная Корея впервые открыла в России официальное туристическое агентство.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Основанная в 2017 году компания NKOREAN, специализирующегося на путешествиях в Северную Корею, будет работать при поддержке посольства КНДР в РФ.

Советник посольства КНДР в РФ Ким Сен Хун заявил на пресс-конференции, что его страна гарантирует "безопасность законопослушных туристов, чему способствует и ядерный потенциал Северной Кореи". Он добавил, что ядерные силы страны "полностью гарантируют безопасность и мир на Корейском полуострове".

Он также сообщил, что КНДР намерена активно развивать туристические связи с Россией. В частности, будет упрощена процедура выдачи виз россиянам и сроки ожидания сократятся с 2-3 недель до 3-5 дней.

Напомним, Гражданам США запретили посещать КНДР. Запрет на посещение гражданами США Северной Корее вступает в силу с 1 сентября.

Запрет одобрили в связи с серьезным и растущим риском ареста и длительного содержания под стражей граждан США северокорейской системой правоохранительных органов.

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