Найти
АКТУАЛЬНО

Полиция Рима водометами разогнала более 100 мигрантов-сквоттеров

"Яичный скандал": на фермах в Нидерландах нашли еще один запрещенный инсектицид

Порошенко и Мэттис о поставках летального оружия из США: сейчас нужна тишина

Мэттис: союзники США будут продолжать давление на Россию

„Укрзализныця" запустила второй поезд Киев-Перемышль

Порошенко: Украина идет ко вступлению в ЕС и НАТО

В Нидерландах отменили рок-концерт из-за угрозы теракта






Япония планирует ввести дополнительные санкции против Северной Кореи

Пятница, 25 августа 2017, 11:39
Версия для печати Комментарии

Япония готовится ввести дополнительные санкции против Северной Кореи из-за разработки страной ядерных программ.

Об этом в пятницу заявил представитель правительства Японии, сообщает Reuters.

Йосихиде Суга, главный секретарь кабинета министров Японии, сообщил журналистам, что Япония заморозит активы еще шести компаний и двух человек, связанных с Северной Кореей.

Напомним, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $3 млрд в год.

Северная Корея осудила последние санкции ООН, заявив, что они являются нарушением ее суверенитета.

Как известно, недавно Министерство торговли Китая объявило о запрете импорта угля, железной руды, свинцовых концентратов и руды, свинца и морепродуктов из Северной Кореи.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:39
Япония планирует ввести дополнительные санкции против Северной Кореи
11:06
Мэр Венеции: полиция будет стрелять в каждого за выкрик "Аллах Акбар"
10:27
Фото
Полиция Рима водометами разогнала более 100 мигрантов-сквоттеров
10:04
МИД Германии: Турция во главе с Эрдоганом не станет членом ЕС
09:52
РФ против обсуждения на Генассамблее ООН вопроса вывода войск из Приднестровья
17:50
Тиллерсон: США гордятся партнерством с Украиной и непоколебимы в своей поддержке
17:12
СМИ узнали о еще одном предложение встречи команды Трампа с Путиным
16:38
Суд освободил второго из четырех подозреваемых в испанских терактах
16:08
"Яичный скандал": на фермах в Нидерландах нашли еще один запрещенный инсектицид
15:32
Страны Центрально-Восточной Европы наиболее враждебно относятся к мигрантам
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Ирина Ивашкина, NewsMaker

Как остановить борьбу с коррупцией: румынский рецепт "убийства НАБУ"

Предлагаемые нынешним правительством поправки – "фатальны для юстиции и страны" и нарушают обязательства Румынии перед ЕС. Депутат Кристиан Гиня высказался еще жестче: "Если бы у Румынии были законы, предложенные Тудорелом Тоадером, нас бы никогда не приняли в ЕС"...

Александр Левченко, посол в Хорватии в 2010-2017 годах

Сепаратисты в полиции и выборы с оккупантами: возможно ли вернуть Донбасс по хорватскому сценарию

Это не ошибка – появился специальный орган для помощи тем, кто не так давно поддерживал сепаратистов!.. Украина когда-нибудь тоже сможет быстро реинтегрировать временно оккупированные территории Донбасса мирным путем. И тогда хорватский опыт будет нам очень нужен...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  