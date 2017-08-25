Япония планирует ввести дополнительные санкции против Северной Кореи

Пятница, 25 августа 2017, 11:39

Япония готовится ввести дополнительные санкции против Северной Кореи из-за разработки страной ядерных программ.

Об этом в пятницу заявил представитель правительства Японии, сообщает Reuters.

Йосихиде Суга, главный секретарь кабинета министров Японии, сообщил журналистам, что Япония заморозит активы еще шести компаний и двух человек, связанных с Северной Кореей.

Напомним, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $3 млрд в год.

Северная Корея осудила последние санкции ООН, заявив, что они являются нарушением ее суверенитета.

Как известно, недавно Министерство торговли Китая объявило о запрете импорта угля, железной руды, свинцовых концентратов и руды, свинца и морепродуктов из Северной Кореи.