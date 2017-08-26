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НАТО критикует РФ за ограничение доступа наблюдателей к учениям "Запад-2017"

Суббота, 26 августа 2017, 13:02
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Россия препятствует надлежащему международному наблюдению за масштабными военными учениями у польской границы.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает The Wall Street Journal.

"Мы призываем Россию в полной мере выполнять международные обязательства. Это важно потому, что с увеличением военной активности у наших границ мы нуждаемся в большей прозрачности, предсказуемости и конечно же нуждаемся предотвращение инцидентов, а если они уже случились, то предотвращение их выхода из под контроля", - заявил генсек НАТО.

В сентябре Россия отправит войска в Беларусь для проведения учений "Запад-2017", предоставив только двум наблюдателям НАТО ограниченный доступ. В НАТО это называют нарушением международных соглашений.

Венский документ предусматривает участие сторон в наблюдении за военными учениями друг друга. Обычно НАТО приглашает российских наблюдателей на свои учения, предоставляя им право наблюдать в течение нескольких недель. В случае учений "Запад" Россия пригласила наблюдателей лишь в так называемый "день посетителя", Беларусь в свою очередь позволила пять "дней клиентов", однако передвижение наблюдателей в эти дни будет ограничено.

"Нынешняя Россия предлагает меньший доступ и прозрачность чем Советский союз в последние годы " холодной войны" - сказал Ян Лессер, директор брюссельского офиса "Фонда Маршалла".

Как известно, российско-белорусские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября этого года.

Посол сша в Эстонии Джеймс Мелвилл-младший заявил, что в каждой балтийской стране будет размещено по роте в период российских учений "Запад".

Кроме того, во время учений Беларуси и России "Запад-2017" США удвоят число истребителей миссии воздушной полиции НАТО в Литве.

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