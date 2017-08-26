Brexit: Меркель предупредила Британию о необходимости уплаты по обязательствам

Суббота, 26 августа 2017, 15:37

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что Великобритания будет вынуждена платить по обязательствам перед ЕС, что является частью переговоров по Brexit.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Это касается обязательств, с которыми Великобритания вступила в ЕС, и они, естественно, никуда не делись", - сказала Меркель.

"Речь идет не о затратах на развод, что звучит как штраф. Мы все еще находимся в самом начале этих переговоров ", – добавила канцлер.

Вопрос уплаты средств Европейскому союзу Британией остается одним из наиболее чувствительных вопросов переговоров относительно условий выхода страны из ЕС.

ЕС уже составил перечень органов и фондов, которым предстоит уплатить определенные средства. Вместе "счет за развод" может достичь 100 млрд евро.

Ранее глава МИД Британии Борис Джонсон сказал, что не признает счет в 100 миллиардов, но Британия оплатит все, что считает своим долгом, "ни пенни больше, ни пенни меньше".