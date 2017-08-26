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Brexit: Меркель предупредила Британию о необходимости уплаты по обязательствам

Суббота, 26 августа 2017, 15:37
Версия для печати Комментарии

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что Великобритания будет вынуждена платить по обязательствам перед ЕС, что является частью переговоров по Brexit.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Это касается обязательств, с которыми Великобритания вступила в ЕС, и они, естественно, никуда не делись", - сказала Меркель.

"Речь идет не о затратах на развод, что звучит как штраф. Мы все еще находимся в самом начале этих переговоров ", – добавила канцлер.

Вопрос уплаты средств Европейскому союзу Британией остается одним из наиболее чувствительных вопросов переговоров относительно условий выхода страны из ЕС.

ЕС уже составил перечень органов и фондов, которым предстоит уплатить определенные средства. Вместе "счет за развод" может достичь 100 млрд евро.

Ранее глава МИД Британии Борис Джонсон сказал, что не признает счет в 100 миллиардов, но Британия оплатит все, что считает своим долгом, "ни пенни больше, ни пенни меньше".

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