Армия Ирака захватила город Таль-Афар - один из последних бастионов ИГИЛ

Воскресенье, 27 августа 2017, 10:58

Вооруженные силы Ирака выбили боевиков "Исламского государства" из центра города Таль-Афар, который считается последней крепостью террористической группировки в этой стране.

Об этом сообщает AFP.

Антитеррористические подразделения взяли под контроль центр города, включая его историческую часть - Османскую цитадель.

"Они подняли иракский флаг на цитадели", - заявил генерал Абдуламир Яралла, командующий военными операциями в битве за Таль-Афар.

Объединенное оперативное командование (JOC), координирующе операцию против ИГИЛ в Ираке, сообщило, что иракские силы сейчас контролируют "94 процента города, 27 из 29 районов", включая центр и цитадель.

Таль-Афар был последним крупным центром в северном Ираке под контролем джихадистов. Он является ключевым центром снабжения между Мосулом и сирийской границей.

Наступление на Таль-Афар началось 20 августа. В июле джихадисты потеряли свой главное город в Ираке - Мосул, который контролировали с 2014 года.