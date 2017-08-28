Тысячи румын вышли на протесты из-за противоречивой судебной реформы

Понедельник, 28 августа 2017, 11:00

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Более 3000 человек протестовали у здания правительства в Бухаресте против планов правительства реформировать судебную и правоохранительную системы.

Об этом сообщает Hotnews.ro.

Аналогичные протесты прошли в других городах Румынии, таких как Тимишоара, Клуж-Напока, Яссы, Брашов и Крайова.

О протестах также было объявлено румынской диаспоре в Милане, Мюнхене и Цюрихе.

Сообщается, что в 21:00 27 августа протестующие на площади Виктории в Бухаресте включили фонарики на своих телефонах и провели минуту молчания.

Мирный протест в Бухаресте закончился около 22:00.

Между тем Ливиу Драгня, глава руководящей Социал-демократической партии (PSD), заявил на телевидении, что протестующие должны подождать до проведения дискуссий по поводу этих законов.

Фото (Dan Mihai Balanescu) с сайта Hotnews.ro

Фото с сайта Hotnews.ro

Напомним, 23 августа министр юстиции Румынии Тудорел Тоадер представил новый пакет законопроектов о реформировании судебной системы, согласно которым правительство страны взяло на себя назначение руководства прокуратуры и Национального управления по борьбе с коррупцией (DNA).

Президент страны Клаус Йоханнис назвал происходящее атакой на правовое государство.

Против реформы выступили и представители прокуратуры, DNA и судебной системы.

Пропрезидентская Национал-либеральная партия и другие оппозиционные силы объявили о намерении противостоять этим планам, а общественные активисты - о начале массовых акций протеста.

В Брюсселе уже ждут разъяснений от Бухареста.

Подробнее об этом читайте на сайте ЕвроПравды в статье "Как остановить борьбу с коррупцией: румынский рецепт "похорон НАБУ".