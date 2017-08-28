Глава МИД Латвии не исключает провокаций в ходе учений РФ и Беларуси

Понедельник, 28 августа 2017, 11:54

В ходе совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2017" Латвии стоит быть готовой к возможным провокациям.

Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает портал Delfi.

По его словам, провокации сначала могут выглядеть как случайное событие, зато потом эти "случайные события" могут вылиться в полномасштабную кризисную ситуацию в стране.

При этом Ринкевич уверен, что речь не будет идти о непосредственном военном нападении на страну, и прямой угрозы для Латвии нет. Во многом это обусловлено тем, что сейчас в Латвии размещен контингент НАТО. Но отдельные попытки "прощупать" систему обороны могут вестись - например, военные самолеты России могут "случайно" войти в воздушное пространство Латвии.

Ранее министерство обороны Латвии получило приглашение Беларуси для двух военных наблюдателей принять участие в предусмотренных в сентябре российско-белорусских учениях "Запад".