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Немецкие компьютерные системы не готовы к регистрации однополых браков

Вторник, 29 августа 2017, 09:57
Версия для печати Комментарии

Германии нужно больше года, чтобы адаптировать системы компьютерной регистрации для ввода данных двух людей одного пола при регистрации однополого брака.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявления немецких чиновников.

Когда новый закон об однополых браках вступит в силу с 1 октября, то у чиновников не будет возможности ввести в систему регистрации данные двух людей одного пола в один брак.

А решение, которое позволило бы обойти проблему при регистрации, означает, что необходимо будет вводить ложную информацию о поле одного из супругов.

Ранее считалось, что эта проблема затронет только берлинские отделы регистрации, однако накануне Министерство внутренних дел Германии подтвердило, что это общенациональная проблема.

Сообщается, что для обновления программного обеспечения нужно больше года, чтобы позволить двум лицам одного пола зарегистрироваться в одном браке.

До этой даты чиновники будут вынуждены вводить неправильный гендер для одного из супругов при регистрации брака.

Как известно, 30 июня Бундестаг проголосовал за законопроект о легализации однополых браков. 7 июля закон поддержал Бундесрат.

Ожидается, что однополые пары в Германии смогут заключать "брак для всех" с октября 2017 года.

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