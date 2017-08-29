Юнкер: Великобритания медлит, чтобы выложить на стол все свои карты по Brexit

Вторник, 29 августа 2017, 10:54

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что правительство Великобритании медлит, чтобы выложить на стол все свои карты по Brexit.

Об этом Юнкер заявил сегодня на конференции послов ЕС в Брюсселе.

"Правительство Великобритании колеблется, чтобы выложить на стол все свои карты", - заявил Юнкер о процессе переговоров с Британией по Brexit.

"Все документы, подготовленные британским правительством... Ни один из этих документов не является удовлетворительным. Остается очень много вопросов, которые необходимо решить, и не только вопрос границы между Ирландией и Северной Ирландией, что является серьезной проблемой, но и вопросы статуса граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и британцев, проживающих в континентальной Европе", - сказал он.

Юнкер отметил, что ЕС не станет обсуждать дальнейшие вопросы, в частности, касающиеся торговли, пока не будут решены эти вопросы, которые содержатся в статье 6 касательно соглашения о "разводе" между Британией и Евросоюзом.

"Мы не можем смешивать все эти вопросы", - добавил он.

Ранее сообщалось, что главный переговорщик Европейского Союза по вопросам Brexit Мишель Барнье выразил обеспокоенность отсутствием прогресса перед началом третьего раунда переговоров о выходе Британии из ЕС.