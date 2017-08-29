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Турция покидает Европу "семимильными шагами" – Юнкер

Вторник, 29 августа 2017, 11:54
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Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Турция отдаляется от Европы "семимильными шагами".

Об этом Юнкер заявил сегодня на конференции послов ЕС в Брюсселе.

"Турция отдаляется от Европы семимильными шагами, и нам, конечно, надо будет посмотреть, стоит ли продолжать переговоры по этому вопросу, но это чисто теоретический вопрос, потому что на данный момент существуют переговоры", - заявил он.

По словам Юнкера, именно Эрдоган должен сказать Европе, хочет ли он продолжать переговоры и взять на себя ответственность.

Ранее сообщалось, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступает против прекращения переговоров о вступлении Турции в ЕС, как того требуют отдельные государства-члены и европарламентарии.

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