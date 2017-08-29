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Юнкер не согласен, что Украина уже почти в ЕС и НАТО

Вторник, 29 августа 2017, 12:27
Версия для печати Комментарии

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не согласился с тем, что Украина близка к членству в ЕС и НАТО.

Об этом Юнкер заявил сегодня на конференции послов ЕС в Брюсселе.

"На данный момент в мире 60 войн, и ни одной из них – в Европе, если не брать Украину. Однако Украина сейчас не является европейской страной, в смысле членства в ЕС.

Я знаю, что недавно мой друг Порошенко сказал: смотрите, Украина - это почти ЕС и НАТО. Однако на данный момент ее ​​нет ни там, ни там, и важно это понимать", - заявил Юнкер.

Напомним, 24 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина движется к обретению полноценного членства в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе.

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