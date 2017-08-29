Посольство Украины осудило приезд британского спортсмена в Крым

Вторник, 29 августа 2017, 14:58

Посольство Украины в Великобритании осудило приезд британского спортсмена Гэри Ханта на территорию временно оккупированного Крыма.

Соответствующее заявление размещено на сайте посольства.

Британский спортсмен Гэри Хант принимал участие в организованных Россией в Крыму соревнованиях по клифф-дайвингу, которые состоялись 25 августа в Симеизе.

Комментируя приезд британца в Крым, посольство выразило разочарование, что некоторые британские граждане пренебрегли официальной позицией не только Украины, но и Великобритании. Посольство напомнило об официальной рекомендации британского правительства, согласно которой граждан предупреждают о незаконности въезда на международно признанную украинскую территорию через неподконтрольные украинской власти пограничные пункты.

Посольство призвало британских граждан воздержаться от посещения оккупированного Крыма без официального разрешения Украины.

По данным российских СМИ, британский клифф-дайвер Гэри Хант одержал победу в соревнованиях. "РИА Новости" приводит цитату Ханта, в которой он заявляет, что был "счастлив приехать в Крым".

"В прошлом году я хотел приехать, но не получилось. Но после сегодняшнего успеха я готов приехать сюда снова. Мы будем стараться показывать все лучшие результаты. Спорт вне политики и поэтому санкции меня не волнуют", - заявил британец.

Он также сказал, что осознает дальнейшую невозможность участия в украинских соревнованиях.

Гэри Хант был не единственным иностранным спортсменом в Симеизе. Второе место на соревнованиях занял американский спортсмен Еймет Джонс, третье – еще один британец Блэйк Олдридж. По сообщениям СМИ, некоторые иностранные участники отказались от участия из-за предостережения со стороны Украины.