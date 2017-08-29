Найти
АКТУАЛЬНО

Посольство Украины осудило приезд британского спортсмена в Крым

Юнкер не согласен, что Украина уже почти в ЕС и НАТО

Боевые группы НАТО в Балтии и Польше достигли полной операционной готовности

Юнкер: Великобритания медлит, чтобы выложить на стол все свои карты по Brexit

Посольство Украины возмущено флагом "ДНР" на торжествах в Болгарии

КНДР запустила баллистическую ракету над северной Японией

Экс-канцлера ФРГ Шредера предложили на пост главы совета директоров "Роснефти"






Посольство Украины осудило приезд британского спортсмена в Крым

Вторник, 29 августа 2017, 14:58
Версия для печати Комментарии

Посольство Украины в Великобритании осудило приезд британского спортсмена Гэри Ханта на территорию временно оккупированного Крыма.

Соответствующее заявление размещено на сайте посольства.

Британский спортсмен Гэри Хант принимал участие в организованных Россией в Крыму соревнованиях по клифф-дайвингу, которые состоялись 25 августа в Симеизе.

Комментируя приезд британца в Крым, посольство выразило разочарование, что некоторые британские граждане пренебрегли официальной позицией не только Украины, но и Великобритании. Посольство напомнило об официальной рекомендации британского правительства, согласно которой граждан предупреждают о незаконности въезда на международно признанную украинскую территорию через неподконтрольные украинской власти пограничные пункты.

Посольство призвало британских граждан воздержаться от посещения оккупированного Крыма без официального разрешения Украины.

По данным российских СМИ, британский клифф-дайвер Гэри Хант одержал победу в соревнованиях. "РИА Новости" приводит цитату Ханта, в которой он заявляет, что был "счастлив приехать в Крым".

"В прошлом году я хотел приехать, но не получилось. Но после сегодняшнего успеха я готов приехать сюда снова. Мы будем стараться показывать все лучшие результаты. Спорт вне политики и поэтому санкции меня не волнуют", - заявил британец.

Он также сказал, что осознает дальнейшую невозможность участия в украинских соревнованиях.

Гэри Хант был не единственным иностранным спортсменом в Симеизе. Второе место на соревнованиях занял американский спортсмен Еймет Джонс, третье – еще один британец Блэйк Олдридж. По сообщениям СМИ, некоторые иностранные участники отказались от участия из-за предостережения со стороны Украины.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:54
Ажиотаж на оформление биометрических паспортов спадает - ГП "Документ"
15:54
Перед учениями РФ и Беларуси США прислали в Литву семь истребителей
15:33
Лидер немецких правопопулистив официально потеряла иммунитет
14:58
Посольство Украины осудило приезд британского спортсмена в Крым
14:24
Министр инфраструктуры заверил, что в следующем году Ryanair будет летать из Украины
14:18
МИД Польши передал послу РФ ноту в связи со Смоленской катастрофой
14:17
Макрон назвал главные приоритеты внешней политики Франции
14:11
фото
СМИ опубликовали фото ГРУшников, причастных к попытке переворота в Черногории
14:02
Меркель о противоречивой судебной реформе в Польше: "Мы не можем молчать"
13:41
Макрон: запуск баллистической ракеты доказал безответственность лидера КНДР
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Дмитрий Тужанский, для Европейской правды

Игра на грани вражды: как Венгрия радикализирует общество для победы действующей власти

Стотысячные протесты против закрытия Центральноевропейского университета, выпады в адрес Джорджа Сороса, постоянные заигрывания с Кремлем, закрытие главной оппозиционной газеты... Венгрия готовится к парламентским выборам, которые будут иметь непосредственное влияние и на отношения с Украиной.

Виктор Савинок, для Европейской правды

Ангела Меркель к победе готова: секрет политической непотопляемости фрау канцлерин

Несмотря на пассивность избирателей, ставки как никогда высоки. На этих выборах речь идет о выборе вектора развития не только для Германии, но и для Европейского Союза. Каковы шансы Меркель в борьбе за четвертый срок полномочий на посту канцлера?


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  