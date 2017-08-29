Трамп: режим КНДР подтвердил свое презрение к соседям и членам ООН

Вторник, 29 августа 2017, 15:48

Президент США Дональд Трамп отреагировал на последний запуск баллистической ракеты из Северной Кореи, заявив, что все варианты ответных действий находятся у него "на столе".

Об этом сообщает CNN.

"Мир услышал последние сообщения Северной Кореи четко и ясно. Этот режим подтвердил свое презрение к соседям, всем членам Организации Объединенных Наций и минимальным стандартам приемлемого международного поведения", - заявил Трамп.

Ранее США заявляли, что готовы использовать "полный спектр" военного потенциала для защиты своей страны и союзников от КНДР.

Напомним, Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо и упала в море.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал действия КНДР беспрецедентными, составляющими серьезную и смертельную угрозу Японии.

5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $ 3 млрд в год.

Северная Корея осудила последние санкции ООН, заявив, что они является нарушением ее суверенитета. Пхеньян пообещал "справедливый ответ" на санкции, не уточнив, однако, в чем она будет заключаться.