МИД о запуске ракеты КНДР: сознательное и систематическое нарушение международного права

Вторник, 29 августа 2017, 16:33

Украина присоединилась к другим странам с осуждением запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте министерства иностранных дел Украины.

"Украина решительно осуждает запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, которая на этот раз представляла серьезную угрозу Японии. Он стал вызовом всем государствам региона и региональной стабильности, поскольку полностью противоречит мирным дипломатическим путям урегулирования проблемы безопасности на Корейском полуострове", - отмечают в МИД.

В министерстве отмечают, что продолжение Пхеньяном таких запусков является сознательным и систематическим нарушением международного права и ряда соответствующих резолюций СБ ООН по северокорейской ракетной программе, особенно после единогласного принятия резолюции СБ ООН 2371 в 2017 году.

"Украина присоединяется ко всем странам, которые выступили с осуждением такой опасной деятельности Пхеньяна и призывает руководство КНДР немедленно прекратить провокации и начать диалог с мировым сообществом. В противном случае санкции Совета Безопасности должны быть дополнены и усилены", - говорится в заявлении.

Напомним, Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо и упала в море.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал действия КНДР - беспрецедентными, составляющимы серьезную и смертельную угрозу Японии.

5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $ 3 млрд в год.