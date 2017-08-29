"Талибан" заявил об ответственности за теракт в Кабуле возле посольства США

Радикальное исламистское движение "Талибан" взяло на себя ответственность за теракт в коммерческом районе в Кабуле неподалеку от посольства США, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек.
Об этом сообщает The Associated Press.
Взрыв в Кабуле произошел в филиале частного банка. Террорист подошел к банку, и хотел пройти проверку безопасности и войти в здание.
Очевидно понимая, что он не пройдет мимо охраны, он задействовал свой взрывной жилет прямо у дверей.
Посольство США находится примерно в 500 метрах от места взрыва. В результате теракта погибли пять человек, еще девять человек получили ранения.