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Песков о санкциях: Россия будет отстаивать свои интересы

Четверг, 03 августа 2017, 13:46
Версия для печати Комментарии

Россия будет отстаивать свои интересы в ответ на введенные против нее санкции.

Об этом в четверг журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "ТАСС".

"То, что Россия будет отстаивать свои интересы, защищать свои интересы, это ни у кого не должно вызывать сомнений", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков отказался комментировать слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, что Вашингтон фактически объявил России торговую войну, усилив санкции, и что стороны "ожидают длительные выяснения отношений в международных органах и судах".

"В целом считаем недальновидной политику санкций, незаконной и бесперспективной", - отметил Песков.

Напомним, президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о санкциях против России. Однако он утверждает, что закон имеет серьезные недостатки.

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