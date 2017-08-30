В Греции пассажирский паром сел на мель

Среда, 30 августа 2017, 09:30

В Греции во время входа в порт острова Иос сел на мель пассажирский паром Blue Star Patmos.

Об этом сообщает издание Kathimerini.

Инцидент произошел в среду в 1.30 ночи. Паром выполнял рейс Пирей-Парос-Наксос-Иос-Тира (Санторини)-Анафи.

На борту находились 205 пассажиров и 87 членов экипажа, а также 21 легковой автомобиль и 12 грузовиков.

В результате инцидента никто не пострадал, однако пассажиров и экипаж решили эвакуировать. Их с помощью катамаранов доставили в порт Иоса.

Согласно сообщению компании-оператора осуществления паромных перевозок, паром оставили на месте происшествия до утра. После того как его осмотрят водолазы на предмет возможных повреждений, его попытаются снять с мели с помощью буксира.