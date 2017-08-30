Найти
АКТУАЛЬНО

На следующей неделе в ЕС обсудят продление санкций против РФ еще на полгода

Британия хочет юридического разъяснения со стороны ЕС по плате за Brexit

Глава МИД Германии: полностью разрушать экономические отношения с РФ не хотим

Ажиотаж на оформление биометрических паспортов спадает - ГП "Документ"

Посольство Украины осудило приезд британского спортсмена в Крым

Юнкер не согласен, что Украина уже почти в ЕС и НАТО

Боевые группы НАТО в Балтии и Польше достигли полной операционной готовности






В Греции пассажирский паром сел на мель

Среда, 30 августа 2017, 09:30
Версия для печати Комментарии

В Греции во время входа в порт острова Иос сел на мель пассажирский паром Blue Star Patmos.

Об этом сообщает издание Kathimerini.

Инцидент произошел в среду в 1.30 ночи. Паром выполнял рейс Пирей-Парос-Наксос-Иос-Тира (Санторини)-Анафи.

На борту находились 205 пассажиров и 87 членов экипажа, а также 21 легковой автомобиль и 12 грузовиков.

В результате инцидента никто не пострадал, однако пассажиров и экипаж решили эвакуировать. Их с помощью катамаранов доставили в порт Иоса.

Согласно сообщению компании-оператора осуществления паромных перевозок, паром оставили на месте происшествия до утра. После того как его осмотрят водолазы на предмет возможных повреждений, его попытаются снять с мели с помощью буксира.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:57
В ЕК не исключают пограничных проверок внутри ЕС по соображениям безопасности
09:42
На следующей неделе в ЕС обсудят продление санкций против РФ еще на полгода
09:30
В Греции пассажирский паром сел на мель
09:21
Меркель поддержала призывы Макрона о ЕС различных скоростей
08:57
Мэй: давление Китая - лучший способ сдержать КНДР
08:30
Британия хочет юридического разъяснения со стороны ЕС по плате за Brexit
08:10
Совбез ООН "решительно осудил" запуск ракеты КНДР над Японией
07:58
Постпред США в ООН: мир объединился против Северной Кореи
07:39
КНДР назвала последнее испытание "прелюдией" к пускам к острову Гуам
20:51
Большинство французов не доверяют Эммануэлю Макрону
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Наталия Агаркова, Людвигсхафен–Запорожье

Химический гигант и свежий воздух: чем Людвигсхафен отличается от Запорожья

Что же происходит в мировой химической столице – Людвигсхафене, где расположено порядка 400 цехов?! Здесь яркая зелень, на газонах и просто на тротуарах улиц сидит молодежь в светлой одежде. Для эксперимента сядьте на тротуар в Запорожье...

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Хорватский опыт для Украины: Не может быть прощения тому, кто убил человека на войне

Весна Шкаре-Ожболт: "Проще всего быть радикалом с большим сердцем, но эмоции превращают вас в слона в посудной лавке, который все уничтожает. Да, вы всегда будете называть убийцу убийцей. Но как называть других людей – тех, кто жил на этих территориях, но никого не убивал?"


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  