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В Испании серьезно пострадали два человека во время "альтернативной корриды"

Среда, 30 августа 2017, 10:15
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Попытка испанского села изобрести свою версию корриды без насилия, в которой быка заменили гигантские шары, закончилась трагически после того, как два человека получили серьезные травмы.

Об этом сообщает The Telegraph.

Один человек, пострадавший во время так называемой корриды, остается в коме. Сообщается, что мужчина получил серьезную травму после того, как был раздавлен металлическим барьером, в который врезался 300-килограммовый резиновый шар, "преследовавший" бегунов вокруг города Матаэльпино, близ Мадрида, в выходные.

Еще один человек попал в больницу с тремя сломанными ребрами и сотрясением мозга.

Мэр Матаэльпино, чью идею замены быков разрисованными шарами семь лет назад переняли и другие испанские города, сказал, что городской совет пересмотрит свои протоколы безопасности до начала "корриды" в следующем году.

Фото с сайта telecinco.es

Сообщается, что шар прокатился 500 метров по наклонным улицам, достигая наивысшей скорости - около 30 км в час.

Участие в субботней "корриде" с шаром приняли более 700 человек.

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