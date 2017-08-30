В Испании серьезно пострадали два человека во время "альтернативной корриды"

Попытка испанского села изобрести свою версию корриды без насилия, в которой быка заменили гигантские шары, закончилась трагически после того, как два человека получили серьезные травмы.
Об этом сообщает The Telegraph.
Один человек, пострадавший во время так называемой корриды, остается в коме. Сообщается, что мужчина получил серьезную травму после того, как был раздавлен металлическим барьером, в который врезался 300-килограммовый резиновый шар, "преследовавший" бегунов вокруг города Матаэльпино, близ Мадрида, в выходные.
Еще один человек попал в больницу с тремя сломанными ребрами и сотрясением мозга.
- Los progresistas de Mataelpino no queremos toros en los encierros— José Luis Lorido (@LordIgor) 29 серпня 2017 р.
- Y si ponemos una bola de 100 kg?
- Q sea mejor de 300. Q puede pasar? pic.twitter.com/26Zq2ixXPk
Мэр Матаэльпино, чью идею замены быков разрисованными шарами семь лет назад переняли и другие испанские города, сказал, что городской совет пересмотрит свои протоколы безопасности до начала "корриды" в следующем году.
|Фото с сайта telecinco.es
Сообщается, что шар прокатился 500 метров по наклонным улицам, достигая наивысшей скорости - около 30 км в час.
Ball run at Mataelpino, aka #boloencierro, far better than the bull run!— Jorge Barata (@neuralhacker) 26 серпня 2017 р.
Thank@itdoesnttrue for the video 🏃⚾ pic.twitter.com/uSTDyPMrEh
Участие в субботней "корриде" с шаром приняли более 700 человек.