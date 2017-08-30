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В Берлине закрывали аэропорт из-за советской бомбы времен Второй мировой

Среда, 30 августа 2017, 11:44
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Аэропорт Берлина Тегель закрывали на несколько часов из-за обезвреживания советской бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает портал Airlive.

Бомбу обнаружили вблизи аэропорта около 15.30 во вторник. Специалисты решили обезвредить ее в тот же вечер.

Из-за проведения операции по обезвреживанию примерно с 20.00 взлеты и посадки самолетов в аэропорту не разрешались.

Более 40 рейсов перенаправили в другой аэропорт Берлина Шенефельд.

Согласно информации пресс-службы, аэропорт был закрыт в течение примерно трех часов.

Напомним, 16 августа свыше 20 тысяч человек эвакуировали в немецком городе Хильдесхайм в Нижней Саксонии из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны.

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