В Берлине закрывали аэропорт из-за советской бомбы времен Второй мировой

Аэропорт Берлина Тегель закрывали на несколько часов из-за обезвреживания советской бомбы времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает портал Airlive.
Бомбу обнаружили вблизи аэропорта около 15.30 во вторник. Специалисты решили обезвредить ее в тот же вечер.
Из-за проведения операции по обезвреживанию примерно с 20.00 взлеты и посадки самолетов в аэропорту не разрешались.
Более 40 рейсов перенаправили в другой аэропорт Берлина Шенефельд.
Согласно информации пресс-службы, аэропорт был закрыт в течение примерно трех часов.
Напомним, 16 августа свыше 20 тысяч человек эвакуировали в немецком городе Хильдесхайм в Нижней Саксонии из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны.