В Берлине закрывали аэропорт из-за советской бомбы времен Второй мировой

Среда, 30 августа 2017, 11:44

Аэропорт Берлина Тегель закрывали на несколько часов из-за обезвреживания советской бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает портал Airlive.

Бомбу обнаружили вблизи аэропорта около 15.30 во вторник. Специалисты решили обезвредить ее в тот же вечер.

Из-за проведения операции по обезвреживанию примерно с 20.00 взлеты и посадки самолетов в аэропорту не разрешались.

Более 40 рейсов перенаправили в другой аэропорт Берлина Шенефельд.

Согласно информации пресс-службы, аэропорт был закрыт в течение примерно трех часов.

Напомним, 16 августа свыше 20 тысяч человек эвакуировали в немецком городе Хильдесхайм в Нижней Саксонии из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны.