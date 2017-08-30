В ЕС предлагают создать группу экспертов для борьбы с фейковыми новостями

Среда, 30 августа 2017, 12:13

Еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Мария Габриэль хочет попросить совета у граждан и компаний о том, как бороться с фейковыми новостями.

Об этом сообщает EUobserver.

Габриэль предложит провести публичные консультации, а затем создать экспертную группу высокого уровня.

"Очень важно работать вместе: исследователи, средства массовой информации и институты. Следующие два-три месяца будут решающими", - сказала Габриэль.

Как известно, офис высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини еженедельно готовит обзор под названием DisinfoReview, в котором опровергаются мифы российской пропаганды.

Ранее сообщалось, что руководство Facebook планирует значительно увеличить число сотрудников в Германии, занимающихся удалением незаконным и оскорбительных постов и комментариев, а также фейковой информации.