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Дело "Наутилуса": продолжается поиск останков журналистки, полиция просканирует субмарину

Среда, 30 августа 2017, 13:24
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Корпус подводной лодки "Наутилус", на борту которой погибла шведская журналистка Ким Валль, просканируют на предмет скрытых отсеков.

Об этом заявила полиция Копенгагена, сообщает The Local.

Правоохранители просканируют судно, используя технологию датского налогового агентства Skat. Полиция отметила, что не исключает возможности наличия скрытых отсеков на лодке.

"Сканирование проводится на основе различной информации о возможных полостях на подводных лодках в целом, а также в отношении "Наутилуса", - отметили в полиции.

"Наутилус" подняли со дна залива возле Копенгагена 

Сканеры, которые обычно используются налоговыми органами для проверки контейнеров на предмет контрабанды, будут использованы для исследования подводной лодки.

"Мы ищем доказательства преступления, а также потенциальное орудие преступления и т.п. Мы подчеркиваем, что сканирование проводится, чтобы исключить наличие непроверенных отсеков, а не на основе конкретных подозрений", - отметили в полиции.

Полиция также продолжает поиск частей тела журналистки, привлекая шведских поисковых собак, которые обучены искать в воде. Поиски, проведенные с самолета в начале этой недели, не дали никаких результатов.

Напомним, крупнейшая частная подводная лодка "Наутилус" по неизвестным причинам затонула 11 августа вблизи Копенгагена. Владельца Петера Мэдсена спасли с лодки, а шведская журналистка, которая находилась с ним на борту, исчезла при загадочных обстоятельствах.

Мэдсена подозревали в непредумышленном убийстве женщины и сейчас он находится под стражей. Все обвинения он отвергал и утверждал, что высадил журналистку за день до затопления лодки на берегу острова Рефсгалеен - бывшей промзоны в гавани Копенгагена.

Однако позже он заявил, что Ким Валль умерла на борту в результате несчастного случая и он похоронил ее в море.

Впоследствии полиция нашла тело женщины без конечностей и головы в воде у острова Амагер. Позже стало известно, что тело принадлежит Ким Валль.

Мэдсен - известный датский изобретатель, он сам сконструировал "Наутилус". Шведская журналистка имела написать о нем большой материал.

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