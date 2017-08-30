Украина требует от ЕК разъяснений из-за скандального заявления Юнкера о членстве в ЕС

Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий выразил Еврокомиссии обеспокоенность словами Жана-Клода Юнкера, которые российские СМИ использовали для дискредитации Украины накануне вступления в силу Соглашения об ассоциации.
Об этом сообщает УНИАН.
"Я официально обратился в Европейскую комиссию за разъяснениями по поводу недавних высказываний президента Жана-Клода Юнкера во время ежегодной конференции послов в Брюсселе", - отметил Точицкий.
Точицкий привлек внимание к словам президента Украины, который, выступая по случаю 26-й годовщины Независимости Украины, отметил неизменность стратегического курса Украины на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры.
"Якобы сказанное (президентом. - Ред.) о том, что Украина уже в ЕС и НАТО, не соответствует действительности", - подчеркнул Точицкий.
Точицкий выразил обеспокоенность коллегам в Еврокомиссии, поскольку "слова Юнкера были широко использованы в первую очередь для пропаганды в российских СМИ с целью дискредитации Украины и нашего евроинтеграционного курса", сказал посол.
По мнению посла, такие высказывания накануне вступления в силу Соглашения об ассоциации "подрывают и уровень нашего доверия, и наш серьезный уровень сотрудничества".
В то же время украинский дипломат констатировал, что Евросоюз предоставляет "масштабную политическую и финансовую поддержку противодействию агрессии РФ, отмечает реформы, которые осуществляет Украина".
"Мы должны дождаться официальных разъяснений, но свою обеспокоенность мы выразили", - отметил Точицкий.
Как сообщала "Европейская правда", накануне президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не согласился с тем, что Украина близка к членству в ЕС и НАТО.
"Я знаю, что недавно мой друг Порошенко сказал: смотрите, Украина - это почти ЕС и НАТО. Однако на данный момент она ни там, ни там, и важно это понимать", - заявил Юнкер.
Отметим, в День независимости президент Порошенко заявил, что Украина идет к обретению полноценного членства в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе. "Дорога у нас одна: широкий евроатлантический автобан, что ведет к членству в Европейском Союзе и членству в НАТО", - сказал президент.