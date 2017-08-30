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Украина требует от ЕК разъяснений из-за скандального заявления Юнкера о членстве в ЕС

Среда, 30 августа 2017, 17:21
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Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий выразил Еврокомиссии обеспокоенность словами Жана-Клода Юнкера, которые российские СМИ использовали для дискредитации Украины накануне вступления в силу Соглашения об ассоциации.

Об этом сообщает УНИАН.

"Я официально обратился в Европейскую комиссию за разъяснениями по поводу недавних высказываний президента Жана-Клода Юнкера во время ежегодной конференции послов в Брюсселе", - отметил Точицкий.

Точицкий привлек внимание к словам президента Украины, который, выступая по случаю 26-й годовщины Независимости Украины, отметил неизменность стратегического курса Украины на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры.

"Якобы сказанное (президентом. - Ред.) о том, что Украина уже в ЕС и НАТО, не соответствует действительности", - подчеркнул Точицкий.

Точицкий выразил обеспокоенность коллегам в Еврокомиссии, поскольку "слова Юнкера были широко использованы в первую очередь для пропаганды в российских СМИ с целью дискредитации Украины и нашего евроинтеграционного курса", сказал посол.

По мнению посла, такие высказывания накануне вступления в силу Соглашения об ассоциации "подрывают и уровень нашего доверия, и наш серьезный уровень сотрудничества".

В то же время украинский дипломат констатировал, что Евросоюз предоставляет "масштабную политическую и финансовую поддержку противодействию агрессии РФ, отмечает реформы, которые осуществляет Украина".

"Мы должны дождаться официальных разъяснений, но свою обеспокоенность мы выразили", - отметил Точицкий.

Как сообщала "Европейская правда", накануне президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не согласился с тем, что Украина близка к членству в ЕС и НАТО.

"Я знаю, что недавно мой друг Порошенко сказал: смотрите, Украина - это почти ЕС и НАТО. Однако на данный момент она ни там, ни там, и важно это понимать", - заявил Юнкер.

Отметим, в День независимости президент Порошенко заявил, что Украина идет к обретению полноценного членства в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе. "Дорога у нас одна: широкий евроатлантический автобан, что ведет к членству в Европейском Союзе и членству в НАТО", - сказал президент.

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