Чехия: комитет парламента рекомендовал разрешить преследование экс-министра финансов

Среда, 30 августа 2017, 20:52

Комитет по иммунитету парламента Чехии рекомендовал чешским депутатам позволить полиции выдвинуть обвинения против лидера партии ANO и экс-министра финансов страны Андрея Бабиша.

Об этом в среду сообщает Reuters.

Полиция Чехии расследует возможное нарушение правил при получении 50 миллионов крон (2,25 миллионов долларов США) субсидий от Европейского Союза на конференц-центр близ Праги, построенного компанией, которая ранее принадлежала Бабишу.

В середине августа чешская полиция обратилась в парламент с просьбой допустить судебное преследование Бабиша.

Агентство отмечает, что лидер ANO Бабиш - один из весомых кандидатов на пост премьер-министра страны после выборов, которые состоятся в октябре, а расследование в отношении него стало ключевым элементом предвыборной кампании.

Бабиш отрицает обвинения в любых правонарушениях и считает действия полиции политически мотивированными для его дискредитации на выборах.

Напомним, в конце мая этого года президент Чехии Милош Земан уволил министра финансов Андрея Бабиша и утвердил кандидатуру его преемника, таким образом завершив многомесячный политический кризис.