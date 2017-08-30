Найти
АКТУАЛЬНО

Украина требует от ЕК разъяснений из-за скандального заявления Юнкера о членстве в ЕС

Дмитрия Фирташа не экстрадируют из Австрии в Испанию

В Британии пилот отказался лететь, когда услышал плач афганца, которого должны были депортировать

В Испании серьезно пострадали два человека во время "альтернативной корриды"

На следующей неделе в ЕС обсудят продление санкций против РФ еще на полгода

Британия хочет юридического разъяснения со стороны ЕС по плате за Brexit

Глава МИД Германии: полностью разрушать экономические отношения с РФ не хотим






Чехия: комитет парламента рекомендовал разрешить преследование экс-министра финансов

Среда, 30 августа 2017, 20:52
Версия для печати Комментарии

Комитет по иммунитету парламента Чехии рекомендовал чешским депутатам позволить полиции выдвинуть обвинения против лидера партии ANO и экс-министра финансов страны Андрея Бабиша.

Об этом в среду сообщает Reuters.

Полиция Чехии расследует возможное нарушение правил при получении 50 миллионов крон (2,25 миллионов долларов США) субсидий от Европейского Союза на конференц-центр близ Праги, построенного компанией, которая ранее принадлежала Бабишу.

В середине августа чешская полиция обратилась в парламент с просьбой допустить судебное преследование Бабиша.

Агентство отмечает, что лидер ANO Бабиш - один из весомых кандидатов на пост премьер-министра страны после выборов, которые состоятся в октябре, а расследование в отношении него стало ключевым элементом предвыборной кампании.

Бабиш отрицает обвинения в любых правонарушениях и считает действия полиции политически мотивированными для его дискредитации на выборах.

Напомним, в конце мая этого года президент Чехии Милош Земан уволил министра финансов Андрея Бабиша и утвердил кандидатуру его преемника, таким образом завершив многомесячный политический кризис.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:52
Чехия: комитет парламента рекомендовал разрешить преследование экс-министра финансов
20:06
В Польше голову урядовго турвидомства освободили из-за скандала вокруг Аушвица
19:34
Нападение у Букингемского дворца: полиция освободила одного из двух задержанных
19:08
В Париже у коллекционера украли более 250 бутылок вина стоимостью 250 тыс евро
19:07
Комитет ЕП одобрил выделение 1,2 миллиарда евро помощи Италии после землетрясений
18:45
Глава Пентагона: США не исключают дипломатического разрешения кризиса с КНДР
18:41
Самолеты коалиции авиаударами остановили продвижение ИГИЛ в восточную Сирию
18:01
Во Франкфурте из-за бомбы времен Второй мировой эвакуируют 70 тыс. человек
17:56
Странам ЕС грозит дефицит масла до конца года
17:26
фото
Разбитые авто и старые офисы: полицейские Франции показали плохие условия работы
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Галина Жовтко, Европейская правда

Тачки, яхты, бриллианты: как Франция преследует иностранных лидеров за незаконное обогащение

А в 2011 году парижская полиция конфисковала 11 спортивных автомобилей Обианга-младшего на сумму $5 млн. Уже через год в его особняке на престижной в Париже авеню Фош был проведен обыск и обнаружены предметы роскоши на миллионы евро...

Наталия Агаркова, Людвигсхафен–Запорожье

Химический гигант и свежий воздух: чем Людвигсхафен отличается от Запорожья

Что же происходит в мировой химической столице – Людвигсхафене, где расположено порядка 400 цехов?! Здесь яркая зелень, на газонах и просто на тротуарах улиц сидит молодежь в светлой одежде. Для эксперимента сядьте на тротуар в Запорожье...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  