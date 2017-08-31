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Макрон рассказал о трудностях на посту: должен говорить с Эрдоганом каждые 10 дней

Четверг, 31 августа 2017, 08:31
Версия для печати Комментарии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что жизнь мирового лидера является не такой "крутой", как это может показаться, приведя в пример переговоры со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

Об этом Макрон заявил в интервью французскому еженедельнику Le Point, сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос журналиста, не пытается ли он показать себя "крутым" на мировой арене, Макрон ответил: "Мировая арена на самом деле не такая уж и крутая, как вы знаете".

Когда его попросили привести пример, он вспомнил президента Турции.

"Я один из тех, кому приходится говорить с Эрдоганом каждые 10 дней", - ответил Макрон, но без объяснений, что именно он имел в виду.

Как известно, Эрдогана часто критикуют лидеры в Западной Европе, особенно из-за нарушения прав человека.

Последний известный разговор между Макроном и Эрдоганом состоялся 27 августа, когда они обсуждали судьбу французского журналиста, заключенного в Турции.

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