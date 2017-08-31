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В Еврокомиссии прокомментировали выдворение из Украины журналистов из РФ и Испании

Четверг, 31 августа 2017, 13:49
Версия для печати Комментарии

В Еврокомиссии ожидают, что Украина будет воздерживаться от ненужных ограничений, а защита национальной безопасности и граждан будет обеспечиваться с полным уважением фундаментальных прав и свобод.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич на ежедневном брифинге, отвечая на вопрос о выдворении российской журналистки Анны Курбатовой и двух испанских журналистов - Антонио Памплиеги и Мануэля Анхеля Састре.

"Мы знаем об этих двух случаях. Как вы знаете, мы подчеркиваем важность свободы высказываний и СМИ. Что касается двух испанских журналистов, то мы знаем, что украинское Министерство информационной политики направило запрос в соответствующие правоохранительные органы. И мы ожидаем результатов", - сказала Косьянчич.

"А что касается случая с российской журналисткой, то я только подчеркну, что защита национальной безопасности и граждан должно быть обеспечено с полным уважением фундаментальных прав и свобод. Это включено в Европейскую конвенцию по правам человека.

Любые такие решения должны тщательно обдумываться, учитывая права на свободу высказываний, и мы ожидаем, что украинская власть будет воздерживаться от ненужных ограничений свободы потока информации и медиа", - заявила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Как сообщалось, в Испании обвинили Украину в цензуре из-за выдворения журналистов Антонио Памплиеги и Мануэля Анхеля Састре.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что испанских журналистов Антонио Памплиегу и Мануэля Анхеля Састре не пустили в Украину, учитывая их антиукраинскую деятельность.

Министерство информационной политики Украины обеспокоено выдворением из страны двух испанских журналистов и направило обращение в СБУ с просьбой разъяснить ситуацию.

Российская журналистка Анна Курбатова была выслана из Украины с запретом въезда в страну сроком на три года. По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая "наносила вред национальным интересам Украины".

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