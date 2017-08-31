Насилие в Римини: во время нового нападения на пляже задержали марокканца

Четверг, 31 августа 2017, 17:37

В итальянском курортном городе Римини карабинеры сумели помешать новому эпизоду сексуального насилия, задержав на месте нападавшего-марокканца.

Об этом сообщает ANSA.

Прошлой ночью злоумышленник пытался ограбить пару из Пармы, совершив попытку изнасилования. Около пяти часов утра правоохранители получили звонок от мужчины, который утверждал, что его жена в опасности.

Как выяснилось, встретив пару, нападавший сначала отобрал телефон у женщины, а затем приказал ей следовать за ним на пляж. Когда карабинеры прибыли на место, злоумышленник был раздет и пытался завершить преступление.

Задержанный оказался 34-летним марокканцем.

Напомним, в последние недели в Римини произошло несколько случаев насилия. В ночь на субботу 26 августа группа нападавших избила туриста из Польши и жестоко изнасиловала его жену.

В течение ночи эта группа напала на транссексуала из Перу и, вероятно, на пару из Австрии.

12 августа произошло нападение на пару из Ломбардии. Действовали по аналогичному сценарию: атаковали на пляже среди ночи. У мужчины украли кошелек, часы и смартфон, а женщину хотели изнасиловать.

Полиция подозревает в преступлениях 15 человек - выходцев из Туниса и Марокко. Подозреваемые есть на записях с камер наблюдения, которыми располагает полиция.