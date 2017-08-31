Мэттис подписал указ об отправке дополнительных войск в Афганистан

Четверг, 31 августа 2017, 20:59

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что он подписал указ об отправке дополнительных войск в Афганистан согласно стратегии Дональда Трампа по Южной Азии.

Об этом в четверг сообщает Reuters.

"Да, я подписал указы, но это еще не все. Другими словами, я подписал некоторые указы об отправке войск и сейчас мы решаем, каких именно", - сказал Мэттис.

По его словам, этот шаг поможет афганским войскам "бороться эффективнее". Однако он не уточнил, о каком количестве военных идет речь.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп одобрил отправку в Афганистан еще 4 тысяч американских военнослужащих. Сегодня в Афганистане размещено около 11 тысяч военнослужащих США.

Незадолго до этого Дональд Трамп объявил о новой стратегии по Афганистану, которой предусмотрено увеличение присутствия США в этой стране. Новая стратегия США предусматривает, что американские военные останутся в Афганистане на долгосрочной основе.

Также США не будут объявлять о временних рамках своих операций в этой стране и о точной численности своего контингента.