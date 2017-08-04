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Столтенберг: отношения НАТО с РФ – самые сложные с момента холодной войны

Пятница, 04 августа 2017, 10:15
Версия для печати Комментарии

Отношения НАТО и России сейчас самые сложные с момента окончания холодной войны.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN, расшифровку которого приводит сайт канала.

"Думаю, корректнее сказать, что отношения НАТО с Россией сложнее, чем в любой момент с момента окончания холодной войны", - сказал он, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, который заявил, что отношения с РФ находятся на крайне низком и опасном уровне.

Столтенберг напомнил, что после завершения холодной войны Запад надеялся на партнерство с Россией.

"Однако после незаконной аннексии Крыма в 2014 году, после продолжающейся до сих пор дестабилизации Россией Восточной Украины, отношения между НАТО и РФ существенно ухудшились. Но в то же время Россия никуда не денется, Россия – наш сосед. Поэтому мы продвигаем двойной подход: сдерживание и диалог", - заявил генсек НАТО.

"Мы верим, что пока мы сильны, пока мы предсказуемы, мы сможем вести политический диалог с Россией и пытаться избежать эскалации и новой холодной войны", - добавил Столтенберг.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал уровень отношений с Россией небывало низким и опасным, возложив вину за это на Конгресс.

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