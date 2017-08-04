Болгария откроет почетное консульство в Кропивницком

Пятница, 04 августа 2017, 12:41

Правительство Болгарии приняло решение открыть почетное консульство Болгарии в Украине в городе Кропивницкий.

Об этом сообщает агентство Novinitе со ссылкой на сообщение правительства.

Почетным консулом будет назначен Дмитрий Йоргачов.

Открытие почетного консульства будет способствовать укреплению связей между Болгарией и представителями болгарской общины в этой части Украины и поможет укрепить болгаро-украинские торгово-экономические, туристические, культурные, научно-образовательные связи, заявили в болгарском правительстве.

В настоящее время в Болгарии одно почетное консульство в Украине – во Львове. В процессе открытия находится консульство Болгарии в Запорожье, для которого уже есть решение Совета министров.