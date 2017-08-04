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В аэропорту Барселоны образовались очереди из-за забастовки работников

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В аэропорту Барселоны образовались очереди из-за забастовки работников

Пятница, 04 августа 2017, 16:29
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Из-за забастовки сотрудников службы контроля безопасности аэропорта Эль Прат в Барселоне в пятницу, накануне выходных в разгар сезона отпусков, образовались огромные очереди.

Об этом сообщает The Local.

Пассажиров просят прибывать в аэропорт за три часа до отправления рейса, чтобы не пропустить свой самолет. Очереди образовались в двух терминалах аэропорта.

 

Забастовку объявили работники компании Eulen, которые осматривают и проверяют багаж в аэропорту. Они делают перерывы в работе в 5:30, 10:30, 16:30 и 18:30. Аналогическую забастовку они повторят в субботу и в понедельник.

Сотрудники компании Eulen жалуются на недостаточное количество персонала, избыточное количество рабочих часов и отказ аэропорта выплачивать бонусы. Они угрожают провести 24-часовую забастовку в середине августа, если их требования не будут выполнены.

Аэропорт Эль Прат является главным европейским хабом для лоукостеров. С 2009 по 2016 годы пассажиропоток в аэропорту Эль Прат вырос на 60% - в основном благодаря туристам, которые прилетают в Барселону.

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