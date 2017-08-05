Россия никогда не откажется от своих дипломатических дач в США – экс-посол РФ

Суббота, 05 августа 2017, 13:42

Россия будет добиваться получения доступа на свои дипломатические дачи в США и не откажется от права на них.

Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил бывший посол РФ в США Сергей Кисляк, сообщает агентство "РИА Новости".

"Мы будем добиваться, мы никогда не откажемся от наших прав на эту дачу. И посмотрим, что из этого дальше будет получаться", - сказал Кисляк.

Кисляк обвинил США в нарушении международного права.

"Они лишили нас допуска к нашей собственности. За эти дачи в то время советское государство заплатило большие деньги. Дачи использовались всегда очень корректно, мы проводили там много мероприятий, в том числе с участием дипломатического корпуса", - заявил Кисляк.

Как известно, Кремль требует от Вашингтона возобновить дипломатический доступ до двух имений в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, которые администрация Барака Обамы арестовала в декабре 2016 года после подозрений относительно вмешательства России в выборы в 2016 году.

Россия объявила о своих санкциях против американских дипломатов. РФ требует у США до начала осени сократить число дипломатических сотрудников до 455 человек. Речь идет о сокращении 755 сотрудников дипмиссии США.

Также посольство США больше не сможет использовать складские помещения на Дорожный улице в Москве и дачу в Серебряном Бору.