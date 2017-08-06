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Британия готова заплатить 40 млрд евро за Brexit только при одном условии - СМИ

Воскресенье, 06 августа 2017, 12:05
Версия для печати Комментарии

Великобритания готова заплатить Евросоюзу 40 млрд евро за Brexit, если Брюссель согласится обсудить торговое соглашение в рамках соглашения о будущем партнерстве.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, высокопоставленные чиновники в британском правительства пришли к выводу, что такое предложение - впервые предложена точная сумма - является единственным способом выйти из нынешней тупиковой ситуации на переговорах.

Однако, Великобритания согласится выплачивать сумму, эквивалентную 40 миллиардам евро (36 млрд фунтов), если ЕС согласится обсудить финансовое урегулирование как часть соглашения о будущих отношениях, которое будет включать торговое соглашение.

Также, отдельные источники в британском правительстве, которые знают стратегию переговоров Великобритании, подтвердили эту цифру, отклонив предыдущие сообщения о том, что Тереза ​​Мэй считает 50 млрд фунтов стерлингов "слишком высокой" суммой.

Ранее сообщалось, что ряд министров правительства Великобритании, поддерживающих Brexit, призвали канцлера казначейства Филипа Хэммонда не признавать требований Евросоюза о выплате 50 млрд фунтов (60 млрд евро) за выход из ЕС.

Напомним, в документе Еврокомиссии говорится, что Великобритании придется рассчитаться за выход из состава Европейского союза в евро, а не фунтах стерлингов.

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