На севере Афганистана боевики убили полсотни гражданских

Понедельник, 07 августа 2017, 08:36

Исламисты напали на одну из шиитских деревень в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана и убили по меньшей мере 50 гражданских, среди которых - женщины, дети и люди преклонного возраста.

Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщил представитель администрации провинции Забихуллах Аммани, сообщает Reuters.

По его словам, боевики "Талибана" и "Исламского государства" атаковали пост сил безопасности. Одновременно они подожгли около 30 домов в поселке.

По данным старейшин села, по меньшей мере 50 гражданских, среди которых женщины и дети, были убиты в результате атаки. "Они были убиты в жестокий, бесчеловечный способ", - отметил Амани.

Кроме того, были убиты семь членов афганских сил безопасности и неизвестное количество боевиков. В "Талибане" опровергли причастность к атаке.

По данным ООН, за первое полугодие 2017-го года в Афганистане погибли 1662 гражданские лица, еще 3581 получили травмы.