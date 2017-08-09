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Посол Чехии прокомментировал антиукраинские заявления президента Земана

Среда, 09 августа 2017, 09:52
Версия для печати Комментарии

Официальная позиция Чехии – это позиция правительства, которое заинтересовано в хороших отношениях с Украиной.

Так посол Чехии в Украине Радек Матула прокомментировал антиукраинские заявления президента Милоша Земана в интервью "Европейской правде".

"В Чехии – как и в большинстве стран мира – нет одинаковых взглядов на мир у всех представителей власти. Но нет никаких сомнений, что чешское правительство – а именно оно отвечает за концепцию внешней политики государства – заинтересовано в хороших отношениях с Украиной", – заявил дипломат.

По его словам, в рамках ЕС, НАТО и других международных организаций Чехия поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Чехия не признает аннексию Крыма и выступает за мирное урегулирование.

Дипломат убежден, что чешское правительство не поддержит позицию Земана в вопросе смягчения санкций в отношении России.

"Чешское правительство считает, что санкции не могут быть пересмотрены, если причины для их введения не были улажены. Мы действительно считаем важным сохранение единства в ЕС по этому вопросу, а потому – поддерживали и поддерживаем продление санкций до полного выполнения Минских соглашений", – отметил Матула.

Дипломат добавил, что даже после урегулирования на востоке Украины Чехия будет настаивать, что необходимо оставить в силе санкции, связанные с незаконной аннексией Крыма.

Подробнее читайте в интервью "Европейской правды": "Посол Чехии: Мы открываем возможность поставки военной техники в Украину".

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Сергей Сидоренко, Европейская правда

Посол Чехии: Мы открываем возможность поставок военной техники в Украину

Радек Матула: "Я уважаю право президента Земана высказывать свое мнение по вопросам внешней политики. И, конечно, я знаю, что многие из этих высказываний Украине не нравились. Но большинство из них датированы 2014-2015 годами... Я уверен, что позиция Чехии не изменится..."

Максим Андреев, NewsMaker

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