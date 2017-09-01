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Молдова депортировала членов делегации РФ, ехавших в Приднестровье

Пятница, 01 сентября 2017, 12:46
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Сотрудники Пограничной полиции запретили въезд на территорию Молдовы членам делегации из России и Южной Осетии, которые направлялись в Приднестровье.

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на МИД непризнанной республики.

В сообщении говорится, что депортировали президента коллегии военных экспертов России, почетного председателя Общероссийского союза кадетских объединений "Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадетов России" Александра Владимирова.

Также из страны выслали членов делегации Южной Осетии во главе с руководителем администрации главы Южной Осетии Игорем Козаевым и помощником исполнительного директора правления фонда "Русский мир" Всеволодом Железновым.

"Действия представителей Республики Молдова свидетельствуют об очередном витке применения Кишиневом механизмов фильтрации иностранных гостей, следующих в Приднестровье", - заявили в МИД непризнанной республики.

Напомним, Молдова обратилась в ООН с просьбой рассмотреть во время следующей сессии Генассамблеи ООН вопрос о выводе российских военнослужащих со своей территории.

Как известно, парламент Молдовы 21 июля принял заявление, в котором призвал РФ вывести российских военнослужащих с территории Молдовы, а также заменить миротворческую миссию гражданской с международным мандатом.

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